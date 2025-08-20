Alles zu oe24VIP
Fischl Flitzer
© ORF

Kärntner Original

"Fischl-Flitzer"-Müllsammler mit Fäusten geschlagen

20.08.25, 10:22 | Aktualisiert: 20.08.25, 11:39
Teilen

Eine gegenseitige Körperverletzung wurde angezeigt.

Ktn. Der in Klagenfurt bekannte „Fischl-Flitzer“ ist schwer verletzt worden. Der 71 Jahre alte Pensionist ist beliebt, weil er im Klagenfurter Stadtteil Fischl mehrmals pro Woche ehrenamtlich Müll aufsammelt und entsorgt. Dabei kam es am Montag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. 

Kilzer schilderte den Vorfall gegenüber dem ORF: „Auf einmal habe ich eine Schreierei gehört, ein Mann ist bei mir vorbei gegangen und hat zu mir gesagt, ‚schau nicht so blöd‘. Dann ist er einfach hergekommen, hat mir zwei Faustschläge aufs Kiefer gegeben, ein paar habe ich mit dem Greifer abwehren können. Dann hat er mir einfach den Greifer aus der Hand gerissen und hat ihn mir voll auf den Kopf gehaut.“ 

Er wird dennoch weiter sammeln.

