Franz Klammer radelt bei den neuen Velovista-Radtagen in Kärnten mit

Geschulte Guides begleiten die Tour und ein engagiertes Radserviceteam steht bereit, um kleinere technische Probleme zu beheben.





Ktn. Zur Belebung der Vorsaison wurde das neue Rad- und Genussevent „Velovista“ in Kärnten ins Leben gerufen. Frei übersetzt bedeutet der Name „Radfahren und etwas sehen“. Von 21. bis 25. Mai startet Velovista entlang der Kärntner Seenschleife, mit dabei ist die Kärntner Skilegende Franz Klammer.

Der Olympiasieger von 1976 wird aktiv an der Velovista teilnehmen und die ersten beiden von fünf Etappen begleiten: „Dieses Mal werde ich mich natürlich mehr anpassen und mit einem E-Bike fahren. Ich brauche das schon seit einer längeren Zeit. Alle sagen, da ist man alt, aber ich möchte auf den Berg hinaufkommen, ohne dass ich mich überanstrenge", sagt Klammer.

Die Urlauber radeln auf für Autos gesperrten Wegen in fünf Tagen zu Highlights des Radwegs „Kärnten Seen-Schleife“: von Villach entlang der Drau bis zum Klopeiner See - über Klagenfurt und einer Ossiacher See-Runde wieder retour nach Villach.Gratis nur für Velovista-Buchungsgäste ist der Eintritt ins Badehaus Klopeiner See, Kärnten Therme und Strandbad Klagenfurt, eine Sondervorführung „Jedermann reloaded“ mit Philipp Hochmair, eine Wörtherseeschifffahrt und eine Wasser-Mulitmediashow.