Güterzug kracht in Pkw - Lenkerin verletzt

Die Autolenkerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf einem unbeschrankten, mittels Ampel gesicherten Bahnübergang in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit an der Glan ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein Auto mit einem Güterzug zusammengestoßen.

© FF St. Veit

Die 44-jährige Pkw-Lenkerin wurde laut Polizei verletzt, die Rettung brachte sie ins Klinikum Klagenfurt. Am Pkw entstand Totalschaden, die beschädigte Zuggarnitur wurde in den Bahnhof geschleppt.

© FF St. Veit

Der Bahnverkehr zwischen St. Veit und Liebenfels war bis 20.00 Uhr gesperrt.