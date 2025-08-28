"Kärnten läuft" startet traditionell mit Nightrun

"Kärnten Läuft" ist ein Laufevent mit verschiedenen Bewerben für alle Altersgruppen und Leistungsstufen.

Ktn. Unter dem Motto „Pack die Laufschuhe und die Badehose ein“ geht Kärnten Läuft, die größte Laufveranstaltung des südlichsten Bundeslandes, in die nächste Runde.

Von Freitag bis Sonntag, dem 29. bis 31. August, verwandelt sich der Wörthersee in eine sportlich-bewegte Bühne. Das Event beginnt traditionell mit dem Nightrun am Freitag, dem 29. August, um 19 Uhr, gefolgt von verschiedenen Laufveranstaltungen, darunter der Wörthersee Halbmarathon am Sonntag. Es werden über 7.000 Laufbegeisterte und mehr als 25.000 Besucher erwartet, und es gibt für jeden etwas, von 400 m bis 21,2 km.

Straßensperren

Wer über die Anschlussstelle Pörtschach-Ost nach Pörtschach will, wird abseits der Kärntner Straße (B83) über die Techelsberger Straße und Sekull umgeleitet. Sperren wird es auch am Seecorso in Velden von 5.30 Uhr bis 10.30 Uhr und zwischen Friedelstrand und Metnitzstrand in Klagenfurt von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr geben.