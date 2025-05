Kärntner Filmemacher dreht in den USA

Kärntner Regisseur Thomas Woschitz präsentiert seinen neuen Kinofilm "The Million Dollar Bet" – am Dienstag im Volkskino Klagenfurt.

Regisseur Thomas Woschitz aus Klagenfurt zeigt seinen neuen Actionfilm "The Million Dollar Bet". Gedreht wurde der Film 2022 in den USA. Im Mittelpunkt steht eine skurrile Wette in Las Vegas: Drei Marathons in 24 Stunden. Neben körperlicher und psychischer Herausforderung sorgt ein Hurrikan für Spannung. Die Kärnten-Premiere fand am Dienstag im Volkskino statt.

