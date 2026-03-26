Kärntner FPÖ-Chef wirbt schon mit Domain ktn-landeshauptmann.at

Erwin Angerer fordert erneut Neuwahlen im Bundesland.

Ktn. Die Kärntner FPÖ hat am Donnerstag unter dem Motto "Neue Wege, neue Chancen" ihre Kernthemen präsentiert. Neben altbekannten Forderungen gibt sich Parteichef Erwin Angerer in Richtung der kommenden Landtagswahlen im Jahr 2028 bereits selbstbewusst: So hat sich die Partei die Domain ktn-landeshauptmann.at gesichert - dort posiert er auf einem Foto schon vor dem Sitz der Landesregierung in Klagenfurt.

Die Forderungen der Partei reichen von "Preise senken, Kaufkraft sichern" über "Sicherheit erhöhen, Zuwanderung stoppen" bis hin zu "Natur erhalten", worunter sich die FPÖ vor allem ein Verbot von Windrädern vorstellt. Weitere Schlagworte verweisen auf die Ermöglichung von günstigem Wohnraum, die Unterstützung von Investitionen durch weniger Bürokratie und die Schaffung von "interessanten, gut bezahlten Arbeitsplätzen". Die Präsentation der Schwerpunkte verband Angerer mit der Wiederholung einer Forderung: Anlässlich des Landeshauptmannwechsels von Peter Kaiser zu Daniel Fellner (beide SPÖ) am 7. April sollen auch gleich Neuwahlen beschlossen werden.