Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Regierungsklausur
© APA

Reformen im Focus

Mit neugewähltem Fellner: Klausur der rot-schwarzen Kärntner Landesregierung ist gestartet

06.10.25, 10:11
Teilen

Abstimmung nach Wahl Fellners zum neuen Kärntner SPÖ-Chef - BILD

Ktn. Die Mitglieder der rot-schwarzen Kärntner Landesregierung haben sich am Montag zu einer Koalitionsklausur getroffen. Die Klausur begann um 9 Uhr im Hotel Dermuth, die Teilnehmer nutzen den Termin für eine Abstimmung der Regierungszusammenarbeit nach der Wahl von Daniel Fellner zum neuen SPÖ-Landesparteiobmann.

Auf dem Tagesprogramm steht eine Zwischenbilanz über die bisherige Zusammenarbeit. Weiters geht es um die Schwerpunkte, die in der laufenden Regierungsperiode noch gesetzt werden sollen, die nächsten regulären Landtagswahlen in Kärnten finden im Jahr 2028 statt. Das Hauptthema am Montag werden wohl Reformen im Land sein, auch die Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember wird ein wichtiger Punkt der Beratungen, hieß es im Vorfeld der Klausur.

Nicht einengen lassen wollte man sich von einem Zeitrahmen: "Open End" lautete die Antwort auf die Frage, für wie lange das Treffen angesetzt ist. Am Montag soll es keine Informationen über die Ergebnisse der Klausur geben, erst am Dienstagvormittag werden Fellner und Koalitionspartner Martin Gruber (ÖVP) vor die Presse treten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden