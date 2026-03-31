Kärntner Plöckenpass wird erst Ende Mai wieder geöffnet

Verbindung zwischen Kärnten und Italien bleibt auch über Ostern geschlossen.

Ktn. Die Plöckenpass-Straße (B110), die Kärnten mit Italien verbindet und vor zwei Jahren durch einen Felssturz teilweise zerstört worden war, bleibt auch über Ostern gesperrt. Dies teilte der Vizepräsident des friaulischen Regionalparlaments, Stefano Mazzolini, am Dienstag gegenüber der APA mit. Mit einer Eröffnung der Straße wird erst Ende Mai gerechnet.

Da die Arbeiten in den vergangenen Wochen wegen der schlechten Wetterbedingungen wiederholt gestoppt werden mussten, will der Straßenerhalter ANAS eine Unterbrechung der Sanierungsmaßnahmen über die Osterfeiertage vermeiden, hieß es. Die Verzögerung sei für Bevölkerung und Wirtschaft auf beiden Seiten bedauerlich, aber baulich und sicherheitstechnisch notwendig.

Nassfeld Straße vom 7. April bis 15. Juni gesperrt

Am 2. Dezember 2023 ging ein Felssturz auf die Verbindung zwischen dem Gailtal in Kärnten und Italien ab. Angesichts des Ausmaßes des Erdrutsches, der die Straße getroffen hat, kosteten die Arbeiten zur Sicherung des Hangs und zur Wiederherstellung des bestehenden Straßennetzes 15 Millionen Euro, von denen die Hälfte von der Region Friaul Julisch Venetien und der Rest von der italienischen Straßenverwaltungsgesellschaft ANAS bereitgestellt wurde.

Der Verkehr nach Italien muss derzeit großräumig ausweichen, da auch die Nassfeld Straße (B90), die den Bezirk Hermagor mit Italien verbindet, vom 7. April bis 15. Juni für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt sein wird. Grund sind Bauarbeiten auf italienischer Seite.