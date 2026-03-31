Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Kärntner Plöckenpass wird erst Ende Mai wieder geöffnet
© Wikipedia

Ostern zu

Kärntner Plöckenpass wird erst Ende Mai wieder geöffnet

31.03.26, 16:35
Teilen

Verbindung zwischen Kärnten und Italien bleibt auch über Ostern geschlossen.

Ktn. Die Plöckenpass-Straße (B110), die Kärnten mit Italien verbindet und vor zwei Jahren durch einen Felssturz teilweise zerstört worden war, bleibt auch über Ostern gesperrt. Dies teilte der Vizepräsident des friaulischen Regionalparlaments, Stefano Mazzolini, am Dienstag gegenüber der APA mit. Mit einer Eröffnung der Straße wird erst Ende Mai gerechnet.

Da die Arbeiten in den vergangenen Wochen wegen der schlechten Wetterbedingungen wiederholt gestoppt werden mussten, will der Straßenerhalter ANAS eine Unterbrechung der Sanierungsmaßnahmen über die Osterfeiertage vermeiden, hieß es. Die Verzögerung sei für Bevölkerung und Wirtschaft auf beiden Seiten bedauerlich, aber baulich und sicherheitstechnisch notwendig.

Nassfeld Straße vom 7. April bis 15. Juni gesperrt

Am 2. Dezember 2023 ging ein Felssturz auf die Verbindung zwischen dem Gailtal in Kärnten und Italien ab. Angesichts des Ausmaßes des Erdrutsches, der die Straße getroffen hat, kosteten die Arbeiten zur Sicherung des Hangs und zur Wiederherstellung des bestehenden Straßennetzes 15 Millionen Euro, von denen die Hälfte von der Region Friaul Julisch Venetien und der Rest von der italienischen Straßenverwaltungsgesellschaft ANAS bereitgestellt wurde.

Der Verkehr nach Italien muss derzeit großräumig ausweichen, da auch die Nassfeld Straße (B90), die den Bezirk Hermagor mit Italien verbindet, vom 7. April bis 15. Juni für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt sein wird. Grund sind Bauarbeiten auf italienischer Seite.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen