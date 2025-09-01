Knacks! Gebrochene Achse: Drei Kinder bei Autounfall verletzt

49-jähriger Lenker war alkoholisiert - Mutter und drei Kinder ins Krankenhaus gebracht

Ktn. Fünf Personen, darunter drei Kinder, sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt verletzt worden. Ursache war ein Achsenbruch, weshalb das Auto von der Straße abkam und auf der Seite liegen blieb. Der 49-jährige Lenker war alkoholisiert, außerdem waren alle Personen auf der Rückbank - eine 40-Jährige und die Kinder im Alter von drei, fünf und 14 Jahren - nicht angeschnallt, teilte die Polizei mit.

Der 49-jährige Klagenfurter hatte das Auto gegen 20.30 Uhr auf der Maximilianstraße gelenkt, als er plötzlich ins Schleudern kam. Der Besatzung einer Polizeistreife gelang es, den Lenker, eine 47-jährige Beifahrerin und die drei Kinder über ein Seitenfenster aus dem total beschädigten Fahrzeug zu bergen. Die 40-jährige Mutter der drei Kinder konnte erst von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt über den Kofferraum geborgen werden. Bis auf den Lenker, der eine ärztliche Versorgung ablehnte, wurden alle Insassen von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Polizisten beim 49-Jährigen Alkoholisierungsmerkmale, ein Alkotest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Bei der Bergung des Autos wurde schließlich festgestellt, dass die Ursache des Unfalles ein Achsbruch war. Dazu war es wegen "erheblicher Durchrostungen" gekommen. Außerdem ergaben die Befragungen, dass alle Insassen auf der Rückbank, also die Mutter mit den drei Kindern, während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Es gab auch keine Kindersitze für die beiden kleinen Kinder.