Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für OÖ Glücksmomente
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Symbolbild Fahrradweg
© getty

Crash an Kreuzung

Radler (94) von Pkw-Lenker (81) erfasst

01.09.25, 08:39
Teilen

Crash an einer Kreuzung - ein Pensionist, der mit der, Fahrrad radelte, dürfte ein Auto übersehen haben. Der Mann wurde vom Pkw erfasst.

In Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntag ein 94-jähriger Radfahrer an einer Kreuzung der B40 von einem Pkw erfasst worden.

Polizeiangaben zufolge dürfte der Pensionist das Auto eines 81-jährigen Wieners übersehen haben. Der verletzte Freizeitsportler wurde nach notärztlicher Versorgung in das Landesklinikum Mistelbach transportiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden