Radler (94) von Pkw-Lenker (81) erfasst

Crash an einer Kreuzung - ein Pensionist, der mit der, Fahrrad radelte, dürfte ein Auto übersehen haben. Der Mann wurde vom Pkw erfasst.

In Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntag ein 94-jähriger Radfahrer an einer Kreuzung der B40 von einem Pkw erfasst worden.

Polizeiangaben zufolge dürfte der Pensionist das Auto eines 81-jährigen Wieners übersehen haben. Der verletzte Freizeitsportler wurde nach notärztlicher Versorgung in das Landesklinikum Mistelbach transportiert.