Bub und Mädchen stürzen durch Dachfenster

Ein schwerer Unfall in Weiz: Zwei neunjährige Kinder stürzten durch ein ungesichertes Dachfenster in einer Veranstaltungshalle und mussten mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag gegen 9:20 Uhr ereignete sich in einer Veranstaltungshalle im Bezirk Weiz ein schwerer Unfall.

Zwei Kinder, ein Bub (9) und ein Mädchen (9), stürzten durch ein ungesichertes Dachfenster rund vier bis sechs Meter in den darunterliegenden Gang. Beide wurden schwer verletzt.

Versorgung der Kinder

Mehrere Notärzte leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend brachten die Rettungshubschrauber Christophorus 12 und Christophorus 17 die Kinder ins Kinderklinikum Graz.

Eltern im Gebäude

Zum Unfallzeitpunkt waren die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Halle. Sie waren mit Abbauarbeiten nach einer Veranstaltung beschäftigt und gingen davon aus, dass sich die Kinder am angrenzenden Spielplatz befanden. Dieser liegt direkt neben dem ungesicherten Dachfenster.

Großeinsatz in Weiz

Vor Ort standen ein Notarztwagen, drei Rettungsfahrzeuge sowie fünf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weiz im Einsatz.