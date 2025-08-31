Alles zu oe24VIP
Ötztaler Radmarathon
Ötztaler Radmarathon

Deutscher Athlet

Schwerverletzter Rennradfahrer bei Ötztaler Radmarathon

31.08.25, 14:47
Deutscher Rennteilnehmer kam zu Sturz - Weiterer gestürzter Sportler setzte Fahrt fort - Polizei sucht Zeugen

Tirol. Magische Lichtstimmung, Traumwetter und die ersten Anstiege - dazu eine Wahnsinns-Stimmung der Fans am Streckenrand. 
Der Ötztaler Radmarathon hat traumhaft begonnen, doch dann sind am Sonntagvormittag zwei Teilnehmer gestürzt: ein 33-jähriger Deutscher sowie ein weiterer, unbekannter Rennteilnehmer. Bei dem Sturz verletzte sich der Deutsche schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die zweite Person setzte jedoch ihre Fahrt fort. Nun werden Zeugen gesucht.

Das Unglück passierte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 8.30 Uhr in Sellrain auf der Sellraintalstraße auf Höhe des Kilometers 7,5. Der zweite Teilnehmer bzw. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kematen zu melden.



