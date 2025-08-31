Krebskranker Vater mit vier Kindern: „Verlieren wegen möglichen Bank-Pfusch unser Haus“

Fragwürdiger Kredit: Das Haus einer sechsköpfigen Familie soll versteigert werden. Die Salzburger Familie droht auf der Straße zu landen.

Alles begann 2022. Das Ehepaar Hannes und Daniela Mitteregger war infolge der Corona-Pandemie gezwungen für ihr Gasthaus, die Eberlalm in Maria Alm in Salzburg, einen Käufer zu suchen.

"Trümmer unserer Existenz"

„Wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz“, sagen sie heute gegenüber oe24. „Wegen der möglichen Pfuscherei durch die regionale Raiffeisenbank“.



Die Familie, die mit ihren vier Kindern (teils im Teenager-Alter) einst auf der Eberlalm gelebt hatte, droht auf der Straße zu landen.

Mit der Hilfe von Raiffeisen fand die Familie zunächst ein neues Haus, das aus dem Verkaufserlös der Eberlalm bezahlt werden sollte – „gleichzeitig ist uns von der Bank versichert worden, dass sie schon einen Käufer gefunden haben.“

„Trugschluss mit fatalen Folgen“

Die regionale Raiffeisenbank war bereit sowohl dem Kaufinteressenten der Eberlalm einen Kredit zur Verfügung zu stellen als auch der Familie Mitteregger eine Zwischenfinanzierung für das neue Heim bis der Deal abgewickelt ist. Auf Empfehlung der Bank unterschreibt das Ehepaar im Juli 2022 einen Kreditvertrag in Höhe von zwei Millionen Euro für die Zwischenfinanzierung bis 31.01.2023. „Die Zinsen bei stolzen 4,375%“, sagt KMU-Finanzinsider Gerald Zmuegg, der sich des Falles angenommen hat. „Die Familie vertraut darauf, dass die Bank auch den Käufer der Eberlalm finanziert. Ein Trugschluss mit fatalen Folgen.“



In weiterer Folge ziehen sich die Finanzierungsgespräche mit dem neuen Käufer. Die Bank ändert die ursprünglichen Finanzierungsbedingungen, die der Käufer nicht erfüllen kann. Der Betreuer wechselt in eine andere Bank.

Schon Viertelmillion Zinsen angelaufen – jetzt droht Zwangsversteigerung

Die Familie steht mit einem Millionenkredit da, der nun nicht zurückbezahlt werden kann, weil die Eberlalm nicht verkauft worden ist. „Nun sitzen wir auf 2 Millionen Euro Schulden und haben mittlerweile 260.000 Euro Zinsen aufgelaufen. Mein Mann ist in der Zwischenzeit an Krebs erkrankt“, klagt Daniela Mitteregger gegenüber oe24.

Das Ehepaar Mitteregger ist verzweifelt. © zVg

Anzeige bei der FMA

Immer wieder wird der Kredit kurzfristig verlängert, letztmalig bis 30.06.2025, zeigen die Unterlagen. Die Familie hofft bis zuletzt, dass Raiffeisen einen neuen Käufer findet bzw. dass der ursprüngliche Käufer eine andere Bank findet. „Nun will die Bank die Eberlalm im Gerichtswege versteigern und wohl in letzter Konsequenz das neue Eigenheim“, sagt Zmuegg.

Für Sanierungsexperten Zmuegg ist der Kredit mehr als hinterfragenswert.



„Die Familie Mitteregger ist in diese finanziell schwierige Lage erst dadurch gekommen, weil im Jahr 2022 ein der Bank geschlossener Alleinvermittlervertrag und ein Kaufanbot erst zu der Kreditaufnahme geführt hat. Nur durch das vermeintlich sichere Verkaufsgeschäft hat sich Familie Mitteregger solch hohe Schulden aufgelastet. Das neue Haus wäre nie gekauft worden, hätte es nicht ein so gutes Kaufangebot, welches durch die Bank vermittelt wurde, gegeben.“



Eine Anzeige bei der Finanzmarktaufsicht wurde eingebracht.

„Mittlerweile gibt es fünf Kaufinteressenten, die wir selbst gefunden haben, trotzdem droht die Bank mit Zwangsversteigerung“, sagt Daniela Mitteregger. Sie, ihr krebskranker Mann und ihre vier Kinder hoffen auf mehr Zeit von der Bank, um den Verkauf doch noch abzuwickeln und so das neue Haus bezahlen zu können.