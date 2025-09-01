Von Sonne geblendet: Autofahrer stürzt 150 Meter in den Tod

Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrer wurde von der Sonne geblendet und kam so von der Fahrbahn ab - dann stürzte er 150 Kilometer eine steile Kuhweide hinab.

Gegen 17:13 Uhr war ein 30-jähriger Grazer auf der L355 in Fahrtrichtung Teichalm unterwegs. Laut der Polizei kam er auf Höhe Straßenkilometer 5,1 in einer Kurve vermutlich aufgrund einer Blendung durch die tief stehende Sonne von der Fahrbahn ab und stürzte rund 150 Meter eine steile Kuhweide hinab.

Das Fahrzeug blieb stark beschädigt liegen, der 30-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt.

eCall-System setzte Notruf ab

Das eCall-System setzte automatisch einen Notruf ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Das Österreichische Rote Kreuz, mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie ein Rettungshubschrauber Christophorus 12 rückten umgehend aus. Trotz rascher Hilfe verstarb der Grazer noch an der Unglücksstelle.