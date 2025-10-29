Leichtes Erdbeben im Kärntner Mölltal registriert

Am Mittwochvormittag bebte die Erde in der Nähe von Obervellach mit einer Magnitude von 3,0.
Ktn. Ein Beben der Stärke drei ist am Mittwoch um 10.23 Uhr bei Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) verzeichnet worden. Der Erdstoß wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums wahrgenommen.
Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, teilte der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria in einer Aussendung mit.