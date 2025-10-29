Alles zu oe24VIP
Mölltal
© Wikipedia

Keine Schäden

Leichtes Erdbeben im Kärntner Mölltal registriert

29.10.25, 13:00
Am Mittwochvormittag bebte die Erde in der Nähe von Obervellach mit einer Magnitude von 3,0. 

Ktn. Ein Beben der Stärke drei ist am Mittwoch um 10.23 Uhr bei Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) verzeichnet worden. Der Erdstoß wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums wahrgenommen.

Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, teilte der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria in einer Aussendung mit.

