Kaineder begrüßt UVP-Pflicht für Logistikzentrum in Ried

Das geplante Logistikzentrum in Ried im Traunkreis muss sich einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterziehen.

Ried im Traunkreis. Für das in Ried im Traunkreis geplante Lebensmittel-Logistikzentrum hat die UVP-Behörde entschieden: Das Projekt ist umweltprüfungspflichtig. Umweltlandesrat Stefan Kaineder begrüßt die Entscheidung als klares Signal für den Schutz von Böden und Gesundheit: „Die UVP-Pflicht stellt sicher, dass Projekte nur mit klaren Auflagen umgesetzt werden und nicht auf Kosten von Natur und Lebensqualität gehen.“

Das Areal liegt unweit von Wohngebiet

Das rund 4,4 Hektar große Areal liegt auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen in unmittelbarer Nähe zu Wohngebiet und stark frequentierten Verkehrsachsen. Der zusätzliche LKW-Verkehr würde laut Gutachten die Lärmbelastung deutlich erhöhen, auch der Fachbereich Bodenschutz warnt vor erheblichen Eingriffen in wertvolle Böden. „Unser Boden ist keine unendliche Ressource, sondern Lebensgrundlage“, so Kaineder. Die Entscheidung zeige, dass die verschärften UVP-Regelungen Wirkung zeigen und ökologisch verträgliche Lösungen sichern.