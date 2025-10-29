Alles zu oe24VIP
Winkler ordnet Sonderprüfung bei SOS-Kinderdörfern an

Winkler ordnet Sonderprüfung bei SOS-Kinderdörfern an

29.10.25, 12:06
Nach Missbrauchsberichten ordnet Landesrat Winkler Sonderprüfungen bei SOS-Kinderdorf an. 

OÖ. Nach den jüngsten Medienberichten über Missstände im SOS-Kinderdorf hat Landesrat Martin Winkler (FPÖ) eine umfassende Vor-Ort-Sonderprüfung aller oberösterreichischen Standorte angeordnet. Ziel sei, sicherzustellen, dass alle Kinder in einem geschützten Umfeld leben. „Wir müssen uns selbst ein Bild machen“, so Winkler. Zusätzlich wird die Kinder- und Jugendanwaltschaft gebeten, Gesprächsangebote für Kinder bereitzustellen.

Bereits im September wurden Fachaufsichten eingeleitet, Schutzkonzepte überprüft und alte Aufsichtsberichte kontrolliert. „Das Kindeswohl steht an erster Stelle“, betont Winkler.

