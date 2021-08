Magnitude 3,1 - ''Schäden an Gebäuden nicht zu erwarten''

Im Raum Ferlach in Kärnten ist laut dem Erdbebendienst der Wiener Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am frühen Sonntagabend ein schwaches Erdbeben der Magnitude 3,1 registriert worden. Die Erdstöße ereigneten sich demnach um 18:17 Uhr. "Es wurde vereinzelt verspürt. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten", hieß es seitens des Erdbebendienstes.