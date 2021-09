Ein 74-jähriger Kärntner ist am Dienstagnachmittag in Reifnitz bei einem Sturz in den Wörthersee ums Leben gekommen.

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Kärnten. Der Rollstuhlfahrer wurde von Zeugen sofort aus dem Wasser geholt, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Warum der Mann in den See gefallen war, war vorerst unklar.