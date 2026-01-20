Pkw knallte in Unfallauto: Schwestern verletzt

Eine Steirerin und ihre Schwester wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Pkw-Lenker ist am Montagabend auf der Semmering Schnellstraße (S6) bei Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) gegen ein auf dem Pannenstreifen stehendes Auto geprallt. In diesem saßen zwei Schwestern, diese wurden verletz. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog die 20-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ins Krankenhaus Wiener Neustadt. Ihre 28-jährige Schwester am Beifahrersitz wurde leicht verletzt.

Zuvor war die Steirerin Richtung Wien unterwegs gewesen, als ihr Pkw aus vorerst unbekannter Ursache kurz vor 19.30 Uhr ins Schleudern geriet und gegen die Randleitschiene prallte. Der Wagen kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Ein nachkommender Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen verringerte aufgrund eines abrupten Bremsmanövers eines Fahrzeugs vor ihm sein Tempo stark. Dabei dürfte der 53-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Der Wagen kam ins Schleudern und stieß gegen das Auto der 20-Jährigen. Die Lenkerin wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Die S6 blieb bis 21.15 Uhr gesperrt.