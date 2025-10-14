Alles zu oe24VIP
Mit Messer gedroht
© Getty

Täter auf der Flucht

Messerstiche und Schüsse: Zwei junge Männer in Stiegenhaus attackiert

14.10.25, 07:41
Ein Opfer wurde schwer verletzt, beide Täter sind auf der Flucht. 

Kärnten. Bei einem Angriff auf zwei junge Männer in Kärnten sind am Montagabend ein Messer, eine Schreckschusspistole sowie ein Schlagwerkzeug aus Metall zum Einsatz gekommen. Schauplatz der Ereignisse war laut der Polizei das Erdgeschoss einer Wohnhausanlage in Klagenfurt. Die zwei jungen Männer - 20 und 21 Jahre alt - standen zwei unbekannten Angreifern gegenüber. Der 20-Jährige wurde mit Stichverletzungen an der Brust und einem Oberschenkel in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Einer der Täter hatte auf ihn eingestochen und eingeschlagen. Der zweite Täter gab mehrere Schüsse ab. Die beiden Angreifer flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief bisher negativ. Die Polizei sicherte an Ort und Stelle Spuren und ermittelte, dass es bei der eingesetzten Faustfeuerwaffe um eine Schreckschusspistole handelte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

