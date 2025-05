Miksch: Kärnten braucht mehr Ärzte und höhere Gehälter

Maximilian Miksch ist neuer Sprecher der angestellten Kärntner Spitalsärzte. Er fordert mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter – vor allem im Vergleich mit anderen Bundesländern.

Maximilian Miksch ist neuer Sprecher der Kärntner Spitalsärzte. Sein Ziel: Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. "Wir brauchen 15 bis 20 Prozent mehr Ärzte", sagt er. Nur so kann man dem steigenden Druck im Spitalsalltag begegnen. Als Betriebsrat in Spittal hatte Miksch bereits erfolgreich Gehaltsnachzahlungen erkämpft. Nun fordert er auch für Kärnten höhere Grundgehälter – ähnlich wie in der Steiermark. Der Sparkurs darf nicht auf Kosten der Versorgung gehen.

Miksch will den Dialog mit dem Land suchen: "Wir müssen als Arbeitsort attraktiv bleiben." Mit rund 2.000 Ärzten in Kärntens Spitälern sieht er großen Handlungsbedarf – auch um junge Mediziner im Land zu halten.