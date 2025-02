Nach Terror-Anschlag: Aus für den Villacher Fasching?

Kommenden Samstag soll in Villach die traditionelle Faschingssitzung über die Bühne gehen. Ob diese nach dem schrecklichen Amoklauf tatsächlich stattfinden wird, ist derzeit unklar.

Der Schock sitzt nicht nur bei den Villachern tief. Ganz Österreich trauert um das Todesopfer und die Verletzten des Terror-Anschlags in Villach. Ans Feiern denkt in der Faschings-Hochburg zur Zeit niemand - zu groß ist der Schmerz. Doch laut Plan soll die große Sitzung der Villacher Faschingsgilde kommenden Samstag, den 22. Februar stattfinden. Ob dies tatsächlich so sein wird, wird momentan diskutiert.

© orf ×

In Deutschland wurden nach den aktuellen Anschlägen bereits mehrere Karnevals-Umzüge aus Sicherheitsgründen abgesagt. Dazu kommt, dass sich die Verantwortlichen des Villacher Faschings die Frage stellen müssen, ob es aus Pietätsgründen sinnvoll wäre, am närrischen Treiben festzuhalten.

© ORF/Peter Krivograd

Auch der ORF muss sich diese Frage stellen. Die Faschings-Sitzung am 22. Februar wird vom ORF aufgezeichnet und soll am Faschingsdienstag (4. März) zur Primetime im ORF ausgestrahlt werden. Auf Anfrage von oe24 heißt es seitens des Senders, dass eine Absage des Villacher Faschings in Händen des Veranstalters - der Villacher Faschingsgilde - liegt. Für den Fall, dass das Event nicht abgesagt wird, prüft der ORF zur Zeit intern, ob er dieses auch ausstrahlt, oder aus Pietätsgründen davon Abstand nimmt. Von der Villacher Faschingsgilde war für eine Stellungnahme am Sonntag niemand erreichbar.