Ein 73-jähriger Radfahrer aus Villach ist am Samstag bei einem Sturz auf einem abschüssigen Straßenstück tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Abend auf der Strimitzerstraße in Richtung Wernberger Straße unterwegs, als er auf die Fahrbahn stürzte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Ein 55-jähriger Radfahrer leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der Notarzt konnte wenig später jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.