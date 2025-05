Serien-Betrüger erwischt: 17-Jähriger in Haft

Den Beamten aus der Steiermark und Kärnten ging der mittlerweile 18-Jährige ins Netz.

Kärnten/Stmk. Ein zu den Taten noch 17-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen soll seine Opfer ganz schön hinters Licht geführt haben. Der Teenie steht im Verdacht insgesamt 42 Betrugsdelikte begangen zu haben. Dabei dürfte ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein.

Leasing-Verträge abgeschlossen

Der Teenie soll dazu Daten, Dokumente und Urkunden zwischen April 2024 und April 2025 gefälscht haben. Trotz fehlenden Führerschein und ohne Einkommen gelang es ihm Auto-Leasing-Verträge, aber auch Handy-Verträge abzuschließen, um dann die Telefone wieder zu verkaufen.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizeiinspektion Stainz nun in Zusammenarbeit mit den Kriminalisten des Landeskriminalamtes Kärnten den mittlerweile 18-Jährigen in Kärnten festzunehmen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.