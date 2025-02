Sohn (30) rettete Mutter vor Messerattacke

Ein 63-Jähriger war mit einem Küchenmesser gegen seine Ehefrau (48) losgegangen.

Ein Familiendrama spielte sich am Mittwoch in St. Veit an der Glan ab. Dort ging ein 63-Jähriger mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau los. Vorangegangen war ein Streit des Paares, der komplett ausartete.

Der 30-jährige Sohn war auch vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern, indem er die Terrassentüre zuhielt, vor der sich der rabiate Vater aufhielt. Die Polizei wurde alarmiert

Der 63-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit einem Waffenverbot belegt.