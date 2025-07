Tiroler (60) stürzt beim Schwammerlsuchen ab - tot

60-Jähriger war in unwegsamem Gelände unterwegs

Beim Schwammerlsuchen in einem felsendurchsetzten, steilen Wiesengelände ist ein 60-Jähriger auf der Staneralm in Obervellach (Bezirk Spittal/Drau) abgestürzt und getötet worden. Als der Tiroler von einem Kurzaufenthalt auf einer privaten Almhütte nicht nach Hause kam und nicht mehr erreichbar war, wurde am Sonntag eine Suche gestartet und von seiner Frau ein Notruf getätigt.

Ein Verwandter fand den Mann schließlich am Nachmittag tot auf. Alpinpolizisten bargen die Leiche.