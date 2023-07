× Verleger Mucha: ''So erlebte ich die Hagel-Hölle''

Am Samstag fegten Starkregen und Hagel-Gewitter über Kärnten hinweg. Auch das Verleger-Ehepaar Ekaterina & Christian W. Mucha war von den Unwettern betroffen. Die beiden erlebten den heftigen Hagel-Schauer im Urlaub in Reifnitz und in Krumpendorf.

Hagel-Unwetter sorgten am Samstag gegen 16 Uhr in kurzer Zeit für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Kärnten. Auf der Südautobahn (A2) stürzten Bäume auf die Fahrbahn. Der Bahnverkehr auf der Südbahnstrecke zwischen St. Veit und Treibach-Althofen musste gesperrt werden. Im Südpark Klagenfurt wurden Dachfenster durch den Hagel beschädigt – einige Geschäfte mussten deshalb am Nachmittag schließen – mehr dazu HIER.

Auch das Verleger-Ehepaar Ekaterina & Christian W. Mucha erlebte den heftigen Hagel-Schauer. Die beiden befinden sich gerade im Urlaub in Reifnitz und Krumpendorf am Wörthersee. Christian W. Mucha schildert gegenüber oe24 seine Eindrücke des Unwetters.

"Ich habe viel gesehen, aber das hat fast alles geschlagen"

Seit fünf Tagen sind Ekaterina & Christian W. Mucha und erlebten dabei bereits drei Mega-Gewitter, aber keines war so heftig, wie das heute. "Ich habe viel gesehen, aber das hat fast alles geschlagen", sagt Verleger Mucha. Er sei heute mit dem Auto unterwegs gewesen und dabei gleich durch mehrere Gewitterzellen gefahren. Mucha schildert "Marillen-große Hagelkörner", "Muren-Abgänge auf der Moosburgerstraße Straße zwischen Krumpendorf und Klagenfurt" und "undisziplinierte, panische Autofahrer, die auf die Gegenspur wechseln, weil sie glauben, dass dort weniger Wasser auf der Straße sei." Der ÖAMTC sei im Dauereinsatz gewesen.

Zunächst habe es strahlend blauen Himmel gegeben, dann innerhalb von einer halben Stunde wurde das Wetter apokalyptisch. "Früher hast du eine Gewitter kommen gesehen – jetzt entsteht es in einer halben Stunde", sagt Mucha.

© privat ×

© privat ×

© privat

Video zum Thema: Verleger-Ehepaar Ekaterina & Christian W. Mucha erleben Unwetter

Das Dach seines Schlosses Drasing bei Krumpendorf sei durch den Hagel beschädigt worden, erzählt der Verleger weiter. Wenn Unwetter Schäden bei Häusern anrichten, die tausend Jahre alt sind, "merkt man, diese Probleme gab es früher offenbar nicht", so Mucha.

© privat ×

© privat ×

Mucha: "Es ist sehr beängstigend"

Alleine der Unwetter-Schaden für die Kärntner Landwirtschaft liege sicherlich bei vielen Millionen, habe ihm ein Feuerwehrmann prognostiziert. "Es ist sehr erschreckend. Es ist sehr beängstigend", sagt Mucha. "Wer jetzt noch nicht an den Klima-Wandel glaubt, braucht nur aus dem Fenster schauen. In der Schnelligkeit, in der die Zellen kommen. Der gesamter Himmel war dunklschwarz und alle sechs bis sieben Sekunden hat es geblitzt. Da weiß man: Jetzt geht es wirklich ans eingemachte", so Mucha.