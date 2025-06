Villach: Ein Toter bei Brand im 7. Stock

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Villach ist in der Nacht auf Donnerstag eine Person ums Leben gekommen.

Die Identität des Todesopfers war vorerst unklar, die Vermutung lag aber nahe, dass es sich dabei um die Wohnungsbesitzerin handelt, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Mehrere Feuerwehren waren zu dem weit sichtbaren Brand ausgerückt, der in den Morgenstunden unter Kontrolle gebracht wurde. Das Haus hatte auch evakuiert werden müssen. Die Brandursache wurde noch untersucht.