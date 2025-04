Kampfhund biss Ärztin - als Opfer am Handy telefonierte

Im Spital - und zwar nicht am Arbeitsplatz - sondern auf der Notfallambulanz landete eine Wiener Ärztin, die zu Ostern einen Spaziergang mit ihrem Sohn machte. Wie aus dem Nichts biss plötzlich ein Hund zu.

Wien. Zu der Bissattacke kam es oe24-Infos zufolge am Sonntag nach 15 Uhr im Bereich der Nowakgasse und Baslergasse in Liesing. Dort machte die 56-jährige mit ihrem Teenager-Sohn (16) wohl einen österlichen Verdauungsspaziergang, wobei die Frau mit einer Freundin am Handy telefonierte.

Da kam ihnen ein Mann mit einem augenscheinlichen American Staffordshire Terrier, kurz AmStaff entgegen, der wohl angeleint war, aber keinen Beißkorb trug, wie es in diesem Fall allerdings vorgeschrieben wäre. Hier ist das Gesetz nämlich ganz konkret: Listenhunde, die älter als 6 Monate sind, müssen an öffentlichen Orten (aber auch in Stiegenhäusern oder in geschlossenen Höfen) immer mit Maulkorb UND Leine geführt werden. Außerdem gilt, was viele nicht wissen, z.B. eine 0,5-Promille-Alkoholgrenze.

Zurück zum Vorfall im 23. Bezirk: Während die Ärztin also telefonierte, sprang der Hund im Vorbeigehen ohne Vorwarnung in die Höhe und biss die Frau in den Unterarm. Als sie den Halter entsetzt damit konfrontierte, meinte dieser nur: „Der Hund hat nicht gebellt, also kann er auch nicht zugebissen haben“. Und trollte sich, ohne sich weiter um das Bissopfer zu kümmern oder Daten zu hinterlassen.

Der Sohn der Frau konnte mit seinem Smartphone Fotos des Flüchtigen (zu dem sich plötzlich ein weiterer Mann gesellte) und dem AmStaff anfertigen. Die beiden suchten mit dem Vierbeiner geschwind das Weite. Der Beiß-Vorfall wurde angezeigt, die Wunden mussten - inklusive Spritzen - im Unfallkrankenhaus versorgt werden.

Hinweise zur Identität des Hundehalters sind an jede Polizeidienststelle erbeten.