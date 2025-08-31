Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Wohnhausbrand
© laumat.at

Am Balkon

Kinder (2 und 4) spielten mit Feuerzeug: Brand in Mehrparteienhaus in Eferding

31.08.25, 09:56 | Aktualisiert: 31.08.25, 11:28
Teilen

Zwei Bewohner des Hauses musste medizinisch versorgt werden. 

. Ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Eferding dürfte durch Kinder verursacht worden sein, die mit einem Feuerzeug spielten. Laut Polizei brach das Feuer am Freitag auf einer Terrasse aus. Bald war auch das Innere der angrenzenden Wohnung betroffen. Anfängliche Löschversuche der 24-jährigen Mieterin brachten keinen Erfolg.

Erst durch die alarmierten Feuerwehren wurde der Brand gelöscht. Die Frau konnte sich und ihre beiden Kleinkinder noch rechtzeitig retten. Bewohner anderer Wohnungen wurden evakuiert. Durch die Rauchentwicklung mussten eine 33-Jährige und ein 37-Jähriger von den Rettungskräften medizinisch versorgt werden.

Die Ermittlungen ergaben nun, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die beiden Kinder den Brand verursacht hatten. Sie dürften in einem unbeobachteten Moment auf der Terrasse mit einem Feuerzeug hantiert haben. Laut Polizei entstand hoher Sachschaden, teilweise auch an den benachbarten Wohnungen in den darüber liegenden Stockwerken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden