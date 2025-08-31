Kinder (2 und 4) spielten mit Feuerzeug: Brand in Mehrparteienhaus in Eferding

Zwei Bewohner des Hauses musste medizinisch versorgt werden.

OÖ. Ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Eferding dürfte durch Kinder verursacht worden sein, die mit einem Feuerzeug spielten. Laut Polizei brach das Feuer am Freitag auf einer Terrasse aus. Bald war auch das Innere der angrenzenden Wohnung betroffen. Anfängliche Löschversuche der 24-jährigen Mieterin brachten keinen Erfolg.

Erst durch die alarmierten Feuerwehren wurde der Brand gelöscht. Die Frau konnte sich und ihre beiden Kleinkinder noch rechtzeitig retten. Bewohner anderer Wohnungen wurden evakuiert. Durch die Rauchentwicklung mussten eine 33-Jährige und ein 37-Jähriger von den Rettungskräften medizinisch versorgt werden.

Die Ermittlungen ergaben nun, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die beiden Kinder den Brand verursacht hatten. Sie dürften in einem unbeobachteten Moment auf der Terrasse mit einem Feuerzeug hantiert haben. Laut Polizei entstand hoher Sachschaden, teilweise auch an den benachbarten Wohnungen in den darüber liegenden Stockwerken.