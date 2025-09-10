Kletterer retteten Urlauberin aus Gletscherspalte

Zwei deutsche Kletterer haben am Montag eine lettische Urlauberin aus einer Gletscherspalte am Dachstein gerettet.

Die 46-jährige Urlauberin war mit ihrem Mann am Abstieg vom Hohen Dachstein. Er geriet ins Rutschen und konnte gerade noch einen Sturz in eine Gletscherspalte verhindern. Aber seine Frau, die ihm zu Hilfe kommen wollte und dabei ebenfalls ausrutschte, fiel hinein. Zwei Kletterer wurden auf den Unfall aufmerksam und zogen die Frau mithilfe weiterer Unfallzeugen und einer Seilrolle heraus.

Die beiden Deutschen kamen noch rechtzeitig zu Hilfe. Dank ihres raschen Eingreifens überstand die Lettin den Unfall unterkühlt und durchnässt, aber unverletzt. Die Polizei warnt: Die Bedingungen am Gletscher seien derzeit besonders anspruchsvoll.