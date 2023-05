Klimaaktivisten von Fridays For Future Ukraine & Österreich demonstrieren vor dem Austrian World Summit.

Da dieser im Zeichen von Frieden und Klimaschutz stehen soll, fordern die Aktivisten den Ausstieg aus russischem Gas und die dafür dringend notwendigen Gesetze für eine radikale Wärme-und Energiewende. Für Energieeffizienz und den Ausstieg aus Gasheizungen braucht es ein wirksames Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) und ein Energieeffizienzgesetz (EEffG).

"Der 7. Austrian World Summit darf kein weiterer Greenwashing-Gipfel sein", so Fridays for Futute. "Denn während Arnold Schwarzenegger wichtige Verantwortungsträger*innen in die Hofburg einlädt, ist Österreich immer noch abhängig von fossilem Gas aus Russland und finanziert damit Putin und seinen Krieg."

“In unserem Kampf für unsere Zukunft, für den Klimaschutz, sind wir mit einer Klimakrise und einem Krieg in meinem Land, der Ukraine, konfrontiert. Beides wird durch fossile Brennstoffe befeuert. Wie können wir unsere Zukunft Regierungen wie Österreich anvertrauen, die bis heute beide Krisen schüren, indem sie russisches Gas kaufen? In unserem Kampf geht es um mehr als das Klima - es geht darum, Frieden über Gas und Menschlichkeit über Profit zu stellen.”, so Ilyess, Pressesprecher von Fridays For Future Ukraine.

Schwarzenegger lädt wieder zum "Austrian World Summit"

Arnold Schwarzenegger lädt heute, Dienstag, wieder zum "Austrian World Summit" in die Wiener Hofburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen unter dem Motto "We have the Power" erneut Lösungen für die fortschreitende Klimakrise. Insbesondere wird der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert.

Neben Gastgeber Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden den Veranstaltern zufolge unter anderem der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowie der Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko erwartet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird im Laufe des Vormittags via Videobotschaft ein Statement abgeben.