Klima-Kleber blockieren erneut Straßen

Mitten im Morgenverkehr blockierten Aktivisten der Klima-Gruppe "Letzte Generation" Straßen in St. Pölten und in Attnang-Puchheim.

Donnerstagfrüh ist es in St. Pölten zu einem Blockade-Aktion gekommen: Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" klebten sich am Neugebäudeplatz vor dem Tor zum Landhaus fest. Im Morgenverkehr kam es in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu Staus.

Die Aktivisten klebten sich am Europaplatz und an zwei weiteren Orten Nahe des Regierungsviertels auf die Straße und richteten ihre Forderungen – die 93 sozial verträglichen Maßnahmen des Klimarats umzusetzen – erneut an die Landes- und Bundesregierung.

Straßen-Blockade auch in OÖ

Auch in Oberösterreich schlugen die Klima-Aktivisten zu. Sie brachten mit ihrer Blockade-Aktion den Verkehr an der Gmundner Straße und der Salzburgerstraße in Attnang-Puchheim im Morgenverkehr zum Erliegen.

Zweiter Protest in OÖ



Die letzte Generation protestiert heute gleichzeitig in NÖ und OÖ. An zwei Kreuzungen in Attnang-Puchheim brachten Protestierende den morgendlichen Verkehr ebenfalls friedlich zum Erliegen und richteten ihren Appell erneut an die Regierung.

Die Klima-Aktivisten richteten erneut einen Appell an die Regierung: Sie fordern rasches Handeln, andernfalls drohen neben Naturkatastrophen, Ernteausfällen und Dürren auch milliardenschwere Strafzahlungen für verfehlte Klimaziele.