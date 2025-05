Wiener Klo-Schlange "Khloe" zieht in neues Zuhause

Die Königsnatter wurde in einer Toilette in einem Wiener Hotel entdeckt.

Wien/Sbg. Sie war der Star eines der ungewöhnlichsten Tierschutz-Einsätze der letzten Jahre: Vor zwei Jahren sorgte eine Schlange in einem Wiener Hotelzimmer für großes Aufsehen. Denn die ungiftige Königsnatter wurde in einer Toilette entdeckt. Jetzt hat „Khloe“ ein dauerhaftes und artgerechtes Zuhause im Reptilienzoo „Welt der Gifte“ in Salzburg gefunden.

„Khloe hat uns allen gezeigt, dass Tierschutz manchmal ungewöhnliche Wege geht – umso schöner, dass sie nun ein endgültiges Zuhause gefunden hat ", so Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Khloe bei Besuchern sehr beliebt

Zwei Jahre lang lebte die Schlange in der Obhut von Tierschutz Austria. Nun ist es gelungen, für sie einen dauerhaften Platz zu finden – in einem Reptilienzoo, der eigentlich ausschließlich giftigen Tieren gewidmet ist. Doch für Khloe machte man eine Ausnahme: Die Königsnatter ist zwar harmlos, sieht aber ihrer gefährlichen Doppelgängerin – der Korallenschlange – zum Verwechseln ähnlich. Ein Paradebeispiel für Mimikry in der Tierwelt.

„Khloe ist bei unseren Besuchern schon jetzt sehr beliebt“, berichtet ein Sprecher des Zoos. „Sie hilft uns, über natürliche Täuschung und Artenvielfalt aufzuklären – und zeigt, dass selbst die kuriosesten Geschichten ein gutes Ende nehmen können.“

Für Khloe endet damit ein ungewöhnliches Kapitel – und beginnt ein neues, in sicherer Umgebung und mit vielen neugierigen Blicken von großen und kleinen Reptilienfans.