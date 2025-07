Kontrahenten (21) bei Sommerfest Gesicht zerschnitten

Heftig verlief des jährlich Sommerfest eines örtlichen Perchten- und Krampusvereins im Mölltal. Um fünf Uhr in der Früh - die Party war da seit drei Stunden offiziell eigentlich schon vorbei - gerieten zwei junge Männer in einen heftigen Streit.

Ktn. Es war das 10. Sommerfest mit zwei Bands und gut gefüllter Bar des Brauchtumsvereins in der Nacht auf Sonntag in Stall im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau), das diesmal leider blutig endete. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, wurde ein 21-jähriger Kärntner von einem gleichaltrigen Einheimischen mit einem Messer schwer verletzt - wie oe24 erfuhr, stach der Angreifer dem Kontrahenten mehrmals in den Oberkörper und zerschnitt ihm das Gesicht.

Das Opfer wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt und ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt. Warum es zu dem wilden Streit gekommen ist und ob allein der Alkohol daran schuld sein könnte, ist derzeit nicht bekannt.