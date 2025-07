Opferstockdiebe prügelten sich in Kirche

Unschöne Szenen zwischen zwei Männern, die sich gegenseitig heftig an die Gurgel gingen, spielten sich in der Kirche Am Platz beim Eingang Schönbrunn in Hietzing ab.

Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden Samstag um 11.50 Uhr in die Kirche der Pfarre Maria Hietzing gerufen - wegen eines mutmaßlichen Opferstockdiebstahls, der eskalierte. Am Tatort angekommen, trafen die Cops auf einen 40-jährigen Ungarn sowie einen an der Hand verletzten Rumänen (39) an. Beide offenbar auf Gotteshäuser spezialisierte Langfinger, die sich offenbar in die Quere gekommen waren. Dabei wurde der Jüngere der beiden mit dem gezückten Messer des anderen an der Hand verletzt. Bei dem vorläufig festgenommenen 40-jährigen Verdächtigen - nämlich dem Ungarn - wurden mutmaßlich gestohlene Geldscheine sowie eine Gaspistole gefunden und sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Der Widersacher wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gange.