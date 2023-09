Krebskranke Polizistin hat berührenden letzten Wunsch

Ein Streamer macht auf den letzten Wunsch aufmerksam und ruft zu Spenden auf.

Der österreichische Streamer "Officer Nixon" berichtet auf seinen Social-Media-Kanälen von einer krebskranken Polizistin Sabrina, die seit 2021 an der Erkrankung leidet. "Die Chemotherapie schlägt an, die Chemotherapie schlägt nicht an. Aktuell schlägt sie nicht an und es ist nicht mehr heilbar", sagt der Streamer in seiner Instagram-Story. Sabrina habe daher einen einzigen Wunsch: Sie möchte nochmal mit ihrer Familie nach Disneyland fahren.

Da die Chemotherapien und die ganzen anderen Heilsachen, die probiert worden seien, dermaßen teuer waren, würde sich es sich die Familie nicht mehr leisten können. Daher startet "Officer Nixon" einen Spendenaufruf wie er via Instagram ankündigt: "Ich gehe mit gutem Beispiel voran: 100 Euro gehen gleich einmal von mir in den Topf."

Erste User haben bereits gespendet

Mit den Spenden sollen cirka 3.000-4.000 Euro zusammenkommen – so viel würde die Reise in etwa kosten. Das Geld wird Sabrina und ihrer Familie, ihrem Mann und ihren zwei Kindern, bei einem internen Polizeifest am 12. Oktober übergeben. Die ersten User haben bereits gespendet – "Officer Nixon" bedankt sich im Namen der Familie an alle die Mithelfen.

Der Streamer postete einen Link zum Spendenaufruf.

"Officer Nixon" ist ein Instagram- und Youtube-Account, der über private und dienstliche Einblicke in das Leben eines Polizisten berichtet.