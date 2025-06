Das Tier verhielt sich aggressiv.

Tirol. Eine Kuh ist Donnerstagvormittag in Uderns im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) in den Fluss Ziller gelaufen. Weil sich das Tier bei Rettungsversuchen durch Wasserrettung und Feuerwehr aggressiv verhalten hatte, wurde es von einem Jäger erlegt. Die Kuh dürfte in Stumm die Einzäunung einer Weide überwunden und in den Fluss gelangt sein, berichtete die Polizei. Das tote Tier wurde schließlich aus dem Wasser geborgen.