Kurios: Bodybuilding-Champion arbeitet bei den Wiener Linien

Wie einst Arnold Schwarzenegger war auch Daniel Glamm 'NABBA Universe'. Den Bodybuilding-Champion zieht es aber nicht nach Hollywood, er arbeitet bei den Wiener Linien.

Seit 2013 hat Glamm (26) den Job in der der Busgarage Raxstraße im Süden Wiens. Im November 2022 gewann er beim internationalen Bodybuidling-Wettbewerb „NABBA Universe“ in der Klasse Bodybuilding Men 2. Er wurde auch Gesamtsieger des Wettbewerbs. Erst 4 Österreicher, darunter Arnold Schwarzenegger, haben vor ihm diesen Titel erreicht.

© NABBA ×

Die Veranstaltung fand in England statt. „Mir gefällt an diesem Sport so gut, dass er sich mit meiner Arbeit super kombinieren lässt, da man auf keine bestimmten Trainingszeiten angewiesen ist. Außerdem sieht man die Resultate anhand von körperlichen Fortschritten, je mehr man in den Sport investiert", so Glamm, der ohne Kraftsport nicht mehr leben kann.

© Wiener Linien ×

Glamm arbeitet bei den Wiener Linien als Schichtdienstleiter und ist das Management der Fahrzeugeinteilung, Tausch von defekten Bussen im Linienbetrieb, Reparaturen und Wartungen der Busse zuständig. Scherzhaft wird sein Arbeitsplatz auch als "Stärkste Garage Wiens" bezeichnet.