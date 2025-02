Leiche in Wiener Keller war Asylwerber

Bei der in einem Keller in der Brigittenau nach einem Brand aufgefunden Toten handelt es sich um einen Flüchtling von der Elfenbeinküste, der wohl obdachlos zeitweise dort Unterschlupf gefunden hatte.

Wien. Wie berichtet, war es am Montag um 11:30 Uhr in einem Keller eines Mehrparteienhauses in der Vorgartenstraße - in dem sich auch ein griechisches Restaurant befindet - ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten stießen die Florianis auf eine Leiche.

© Viyana Manset Haber

Hinsichtlich der Identität der Person - anfangs war nicht einmal klar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt - nahm das Landeskriminalamt Wien umgehend Ermittlungen auf. Hier die ersten Ergebnisse: Der Tote ist ein Afrikaner von der Elfenbeinküste der als Flüchtling nach Österreich gekommen war und hier um Asyl angesucht hatte. In dem Haus hatte ein Freund von ihm gewohnt, bei dem der Verstorbene oft genächtigt hatte. Mittlerweile war der Freund aber aus- bzw. umgezogen, der Besucher indes kam trotzdem immer wieder und schlief dann im Keller. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.