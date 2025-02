Zigarettenautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Der Automat hatte kein Bargeldfach. Die Beute daher: nur ein paar Packungen Rauchware. Eher ausgeschlossen, dass hier die Bankomat-Bande am Werk war.

Wien. Eine nicht auf große Beute ausgelegte Aktion haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in Floridsdorf gesetzt. Sie sprengten im Bereich des Einkaufszentrums Trillerpark an der Brünner Straße bei einer Trafik einen Zigarettenautomaten an der Außenfassade, der kein Bargeldfach hatte und bei dem nur mit Kreditkarte bezahlt werden kann.

Die Ermittler wurden gegen 5.15 Uhr alarmiert. Unklar blieb, ob die Täter aus purem Vandalismus handelten oder es auf Zigaretten abgesehen hatten. Ein paar Packungen dürften sie erbeutet haben - vieles spricht gerade in diesem Grätzel für Problem-Kids und ihre mittlerweile üblichen Umtriebe, wenn sie nicht schlafen können...

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis, teilte Polizeisprecherin Anna Gutt mit. Die Ermittlungen übernahm die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord.