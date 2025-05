Lkw fing Feuer - Autobahn musste gesperrt werden

Ein Schwerfahrzeug prallte auf der Brennerautobahn bei Innsbruck gegen die Betonleitwand und fing Feuer.

© Rotes Kreuz ×

Tirol. Ein in Vollbrand geratener Lkw hat Montagvormittag zu einer Sperre der Tiroler Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck-Amras und dem Bergisel in beide Richtungen geführt. Das Schwerfahrzeug war aus bisher unbekannter Ursache gegen eine Betonleitwand geprallt und dann umgekippt. Daraufhin ging der Lkw in Flammen auf, der aufsteigende Rauch war kilometerweit zu sehen. Feuerwehrleute löschten den Brand innerhalb einer halben Stunde, hieß es.

Der Lenker wurde offenbar verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Sperre dauerte indes aufgrund der Aufräumarbeiten vorerst an. Es bildete sich ein langer Stau. Der Lkw war in Richtung Brenner unterwegs gewesen. In Fahrtrichtung Kufstein könnte die Autobahn in den nächsten Stunden wieder freigegeben werden. In Richtung Brenner dürfte das länger dauern, da bei dem Brand wichtige Leiteinrichtungen und ein Brückengeländer beschädigt wurden.