Lokführer (57) missbrauchte Buben: Weitere Opfer gesucht

Der 57-Jährige soll sich an mehreren Burschen zwischen 14 und 17 Jahren vergangen haben.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, ermittelt gegen einen 57-jährigen Österreicher im Zusammenhang mit mehreren sexuellen Übergriffen.

Bei den Opfern des ehemaligen Triebfahrzeugführers der ÖBB handelte es sich hauptsächlich um Burschen zwischen 14 und 17 Jahren.

Die Vorfälle sollen einen Zeitraum von insgesamt 18 Jahren betreffen (2003 bis 2021). Zum Teil soll der Beschuldigte seine Opfer in die Führerkabine seiner Lok gelockt haben, um sie dort zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Der 57-Jähriger soll sofort vom Dienst abgezogen worden sein, als der Fall ins Rollen kam.

Die Burschen dürfte der Lok-Führer auch im Zuge seiner Tätigkeit im Eisenbahnmuseum in Strasshof kennengelernt haben.

"Leider müssen wir mitteilen, dass es durch diesen Mitarbeiter auch in den Räumlichkeiten unseres Museums zu Fällen sexuellen Missbrauchs gekommen ist", erklärten die Verantwortlichen des Eisenbahnmuseums in einer Stellungnahme im Herbst. "Sobald der Vereinsvorstand davon Kenntnis erlangte, wurde sofort reagiert: Der betreffende Mitarbeiter wurde umgehend vom Verein ausgeschlossen und es wurde ein Betretungsverbot auf dem gesamten Vereinsgelände erteilt."

Da nun weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können, ersucht das Landeskriminalamt Wien Personen, die selbst Opfer geworden sind oder wichtige Hinweise geben können, sich zu melden. Es besteht kein Grund zur Scham. Auf Wunsch werden Informationen vertraulich behandelt. Sie können sich unter der folgenden Nummer melden: 01/31310 DW 33800.

Wir bieten Hilfe:Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrneh-men oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Num-mer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.Weitere Anlaufstellen für Betroffene:Männerberatung Wien: 0650 6032828Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217Opfer-Notruf: 0800 112 112