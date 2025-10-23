Lotterien warnen vor dreister Betrugsmasche

Aktuell sind vermehrt gefälschte E-Mails im Umlauf, die angeblich von den Österreichischen Lotterien stammen.

In den Nachrichten werden Empfänge dazu aufgefordert, persönliche Daten preiszugeben, um eine vermeintliche Gewinnauszahlung zu erhalten. Die Lotterien warnen ausdrücklich: Diese E-Mails sind Betrugsversuche und stammen nicht von ihnen.

Phishing-Mails im Umlauf

Bei den betrügerischen Nachrichten, sogenannten Phishing-Mails, sollen sensible Informationen wie Bankdaten, Passwörter oder andere persönliche Daten übermittelt werden. Die Österreichischen Lotterien betonen, dass sie niemals per E-Mail nach Kundendaten fragen oder Vorauszahlungen für Gewinne verlangen – und dies auch in Zukunft nicht tun werden.

Verhaltensempfehlungen

Die Lotterien raten allen Empfängern, folgende Punkte unbedingt zu beachten:Betrügerische E-Mails sofort löschen und nicht darauf reagieren.

Keine Anweisungen aus E-Mails oder angehängten PDFs befolgen.

Nicht auf Links oder Dateianhänge klicken.

Keine persönlichen Daten wie Passwörter, Bank- oder Kreditkartendaten weitergeben.

Keine Vorauszahlungen für angebliche Gewinnbeträge leisten.

Sollten Bankdaten bereits weitergegeben oder sogar Geld überwiesen worden sein, wird dringend empfohlen, sich umgehend an die eigene Bank zu wenden.

Die Cybercrime Helpline der Stadt Wien steht kostenlos, anonym und vertraulich für erste Beratungen zu Internet-Kriminalität, wie etwa Phishing, zur Verfügung. Unter der Telefonnummer 01/4000-4006 sind die Mitarbeiter werktags von 7:30 bis 17:00 Uhr erreichbar. Bei Bedarf erfolgt eine Weitervermittlung an weitere Beratungsstellen, etwa das Bundeskriminalamt.