Mädchen auf E-Scooter crashten in Auto: 15-Jährige tot

Tragische Folgen hatte, wie jetzt bekannt wurde, der E-Scooter-Unfall zweier Teenager in Schlierbach in Oberösterreich: Eine 15-Jährige starb im Spital, der Zustand ihrer Freundin (14) ist kritisch - Lebensgefahr!

© Foto Kerschi

OÖ. Nach einem Unfall zweier Fahrerinnen, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren und die in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) mit einem Pkw zusammenstießen, ist eine von den beiden, eine 15-Jährige, ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Gesundheitszustand des anderen Mädchens (14) sei weiterhin kritisch, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Kollision war es am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr gekommen. Die Unfallopfer waren mit Rettungshubschraubern in Spitäler in Wels und Linz gebracht worden.

© f

Teenager meterweit weggeschleudert

Wie berichtet, waren die beiden Mädchen auf der Blumauer Straße Richtung eines Reitstalls unterwegs gewesen, als es an einer Kreuzung - wo die Mädchen aus einer unübersichtlichen Bahnunterführung herausfuhren - zu dem fatalen Unfall mit einem VW Golf kam, der offenbar auch zu dem Reitstall unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw, der von einer 38-Jährigen gelenkt wurde, wurden die 15- und die 14-Jährige mehrere Meter weggeschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein bei der Autofahrerin durchgeführter Alkotest war negativ.