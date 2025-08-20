Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
E-Scooter Unfall
© f

Mädchen verletzt

Am Weg zum Reitstall E-Scooter-Duo gerammt

20.08.25, 10:19
Teilen

Ein 14- und ein 15-jähriges Mädchen, die zu zweit auf einem E-Scooter fuhren, wurden bei dem Crash mit einem Auto meterweit weggeschleudert.

OÖ. Und so kam es zu dem Unfall Dienstag um 16.15 Uhr im Bezirk Kirchdorf an der Krems: Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf auf der Blumauer Straße aus Kirchdorf kommend in Fahrtrichtung Reitstall Blumau. 

E-Scooter Unfall
© Foto Kerschi

Gegenüber einem Wohnhaus in Schlierbach kam auf einem Stichweg unerwartet ein Elektroscooter, besetzt mit zwei jungen Mädchen, aus einer Bahnunterführung. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurden die Teenies mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

E-Scooter Unfall
© f

Die beiden Mädchen wurden vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt, stabilisiert und in weiterer Folge mit schweren Verletzungen mit den Rettungshubschraubern Martin 3 und Christophorus 10 in die Krankenhäuser Wels und in den Med Campus III in Linz verbracht.

Weil die beiden Mädchen nicht ansprechbar waren, konnte bis dato nicht erhoben werden, wer von ihnen den Scooter gelenkt hat. Ein mit der 38-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden