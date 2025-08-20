Am Weg zum Reitstall E-Scooter-Duo gerammt

Ein 14- und ein 15-jähriges Mädchen, die zu zweit auf einem E-Scooter fuhren, wurden bei dem Crash mit einem Auto meterweit weggeschleudert.

OÖ. Und so kam es zu dem Unfall Dienstag um 16.15 Uhr im Bezirk Kirchdorf an der Krems: Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf auf der Blumauer Straße aus Kirchdorf kommend in Fahrtrichtung Reitstall Blumau.

© Foto Kerschi

Gegenüber einem Wohnhaus in Schlierbach kam auf einem Stichweg unerwartet ein Elektroscooter, besetzt mit zwei jungen Mädchen, aus einer Bahnunterführung. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurden die Teenies mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

© f

Die beiden Mädchen wurden vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt, stabilisiert und in weiterer Folge mit schweren Verletzungen mit den Rettungshubschraubern Martin 3 und Christophorus 10 in die Krankenhäuser Wels und in den Med Campus III in Linz verbracht.

Weil die beiden Mädchen nicht ansprechbar waren, konnte bis dato nicht erhoben werden, wer von ihnen den Scooter gelenkt hat. Ein mit der 38-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.