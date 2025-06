Mann schleudert Cousin mit volle Wucht Bierflasche in Gesicht

51-Jähriger soll Kontrahenten gegen linke Gesichtshälfte geschlagen haben.

Stmk. Bei einem Streit in einer Wohnung in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) soll ein 51-Jähriger am Mittwochabend seinen Cousin mit einer Bierflasche schwer verletzt haben. Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge dürfte der Bosnier seinem Kontrahenten mit dem Behältnis gegen die linke Gesichtshälfte geschlagen haben.

Der 33-Jährige wurde in das LKH Graz eingeliefert. Gegen den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, eine Anzeige folgt.