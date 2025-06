Rabiater Autofahrer verletzt Polizist, als er ihm das Taferl abgenommen hat

Polizist bei Übergriff am Fuß schwer verletzt - Exekutive wollte Kennzeichen abnehmen

Tirol. Ein 44-jähriger Autofahrer ist Mittwochabend in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) festgenommen worden, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten verletzt hatte. Die Exekutive wollte das Kennzeichen des Pkw abnehmen, weil dieser aufgrund "zahlreicher Mängel" nicht mehr verkehrstüchtig gewesen war, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Lenker wollte dies verhindern und griff die Polizisten an, die schließlich einen Pfefferspray einsetzten.

Auch mit Körperkraft reagierten die Polizisten auf den Angriff. Bei dem Vorfall wurde ein Polizist am Fuß schwer verletzt. Der 44-Jährige wird angezeigt.