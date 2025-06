Wasserpolizei rettet in der Donau treibenden Mann

Ein Passant hatte den im Wasser treibenden Mann entdeckt

Einsatz der Wasserpolizei in der Leopoldstadt in der Nacht zum Pfingsmontag: Zum Glück alarmierte ein aufmerksamer Passant kurz nach Mitternacht der Polizei den Mann, der den Donaustrom in der Nacht auf Pfingsmontag praktisch regungslos flussabwärts trieb. Sofort machten sich die Beamten in einem Polizeiboot auf den Weg und konnten die Person ausfindig machen.

Ins Wasser gefallen

Der Mann trieb in Rückenlage in der Mitte des Stroms. Mit allen Kräften gelang es den Beamten, ihn aus dem Wasser zu holen. Bei der anschließenden Befragung, gab er an, am Ufer gesessen zu sein. Dabei fiel er plötzlich ins Wasser und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer retten. Der völlig unterkühlte Mann wurde von der Berufsrettung betreut und in ein Krankenhaus gebracht.